Die sogenannte "Coaster Capital of the World" startet POV für einen verrückten neuen Tilt Coaster: Würdest du es wagen, damit zu fahren?

Launched, inverted, shuttle, water, hybrid, fyling, surf... Es gibt viele verschiedene Arten und Subgenres von Achterbahnen, und jedes Jahr werden mehr von führenden Unternehmen wie Intamin, RMC, B&M, Vekoma usw. erfunden. Aber vielleicht keines so auffällig wie das Tilt Coaster, bei dem ein horizontales Schienenstück buchstäblich um 90° kippt und vertikal abfällt.

Dieses Modell, das von der niederländischen Firma Vekoma entwickelt wurde, ist eigentlich nicht neu. Die erste Kipperbahn wurde 2002 in Taiwans Discovery World eröffnet. Doch die Idee blieb 20 Jahre lang ungenutzt, bis heute. Im Jahr 2025 werden weltweit drei davon eröffnet; eine in Six Flags Qiddiya (Saudi-Arabien), eine weitere in Cotaland (neben dem Circuit of the Americas in Texas, USA) und eine dritte ebenfalls in den USA.

Cedar Point wird in Ohio ein Park, der als "Achterbahnhauptstadt der Welt" bekannt ist, Siren's Curse erhalten, eine riesige Titelachterbahn, die eine Höhe von 160 Fuß (48,8 m) und eine Geschwindigkeit von 58 mph (94 km/h) erreicht. Der Park hat gerade ein POV-Video veröffentlicht, das das gesamte Layout zeigt, falls Sie neugierig sind. Sie können es sich unten ansehen, obwohl die Fans etwas skeptisch sind, ob es der tatsächlichen Geschwindigkeit der Fahrt entspricht, und kommentieren, dass es beschleunigt aussieht.

Wären Sie bereit, eines dieser Tilt Coaster auszuprobieren? Zu sehen, wie die Strecke senkrecht wird, während man noch auf ihr ist, muss eines der beängstigendsten Gefühle sein, das es gibt...

