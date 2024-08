HQ

Nachdem eine Band, die sich in Manchester gegründet hatte, beschloss, sich nach einer Trennung wieder zu vereinen, beschloss eine andere, das Gleiche zu versuchen. The Smiths gründeten sich 1982 in Manchester, England, und produzierten vier Alben, bevor sie sich 1987 auflösten.

Morrissey, der Frontmann von The Smiths und bekannte Kontroversenhändler, postete auf seiner Website (danke, BBC), dass er geplant hatte, die Band wieder zusammenzubringen. Er machte sogar seinem Bandkollegen Johnny Marr ein scheinbar lukratives Angebot, der ihn einfach ignorierte.

Die Fans haben jahrzehntelang darauf gehofft, dass eine Reunion bevorstehen könnte, aber es scheint, dass im Gegensatz zu Oasis die Kluft zwischen den The Smiths-Mitgliedern einfach zu groß ist. Egal, für welchen charmanten Mann Morrissey sich hält, er wird sich nach einem anderen Job umsehen und dann wird er den Job finden, also kann der Himmel wissen, dass er jetzt unglücklich ist.

