Die Slowakei hat einen neuen Allzeit-Heat-Rekord erreicht

HQ

Europa erlebt derzeit eine gewisse Hitze, und gerade werden alle möglichen Rekorde gebrochen. Nun hat die Slowakei laut Yahoo und YLE ihren Allzeit-Hitzerekord aufgestellt.

Die Temperatur in der Slowakei stieg am Montag im südöstlichen Teil des Landes nahe der ungarischen Grenze auf 41 Grad Celsius. Der bisherige Rekord wurde 2007 aufgestellt, als die Temperatur auf 40,3 Grad Celsius stieg.

Die 40-Grad-Hitzewelle, die in Europa schwitzt, bewegt sich seit Beginn der Woche nach Osten. Die anhaltende Hitzewelle ist die heißeste, die je in Europa gemessen wurde.