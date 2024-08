Die Slow Horses stehen in Saison 4 vor ihrer bisher größten Herausforderung

HQ

Eine der Top-Shows auf Apple TV+ ist ohne Zweifel Slow Horses. Die Action-Drama-Serie ist eine Spionagegeschichte, die sich um ein dysfunktionales Team von MI5-Agenten dreht, die in der Slow Horses -Abteilung arbeiten, weil sie in der Vergangenheit Fehler gemacht haben, und unter der Aufsicht des apathischen, aber hochqualifizierten Chefs Jackson Lamb (gespielt von Gary Oldman).

Slow Horses gibt es seit den Anfängen von Apple TV+ und hat effektiv jedes Jahr eine neue Saison eingeführt, ohne dass anscheinend geplant ist, in absehbarer Zeit damit aufzuhören. Die nächste wird im September auf der Plattform erscheinen, wobei die Gang in Staffel 4 vor ihrer bisher härtesten Herausforderung steht, da sie versuchen wird, Geheimnisse aufzudecken, die vom MI5 vergraben wurden, nachdem ein Bombenanschlag in London sie ausgerottet hat.

Während Sie einen sehr guten Eindruck von dieser Geschichte bekommen können, indem Sie Mick Herrons Spook Street lesen, das Buch, auf dem diese Staffel basiert, können Sie auch bis zum 4. September warten, um die erste Folge der kommenden Staffel zu sehen, wenn sie auf dem Streamer debütiert. In diesem Sinne sollten Sie sich unbedingt den Trailer unten ansehen.