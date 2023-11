Die Slow Horses müssen den Tag retten... wieder in Staffel 3

Apple hat endlich einen Trailer für die dritte Staffel seiner Krimi-Drama-Serie Slow Horses veröffentlicht. Die Show, die bereits am 29. November 2023 zu Apple TV+ zurückkehren wird, wird Gary Oldman als Jackson Lamb sehen und ihn wird seine Gruppe von Außenseiterspionen anführen, die die Aufgabe haben, den Tag erneut zu retten, während sie vom MI5 gejagt werden.

Die Inhaltsangabe für diese dritte Staffel der Serie lautet wie folgt: "Eine romantische Liaison in Istanbul droht ein vergrabenes Geheimnis des MI5 in London zu enthüllen. Als Jackson Lamb und sein Team von Außenseitern in den Kampf hineingezogen werden, finden sie sich in einer Verschwörung wieder, die nicht nur die Zukunft von Slough House, sondern auch des MI5 selbst bedroht."

Da Slow Horses am 29. November als Dual-Episoden-Premiere debütiert und dann wöchentlich veröffentlicht wird, bis das Finale am 29. Dezember erscheint, können Sie einen Blick auf die dritte Staffel im Trailer unten werfen.