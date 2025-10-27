Die slawische Folklore passt sich der Apokalypse in Project Thea an

Project Thea, das dritte Thea-Spiel von MuHa Games, lässt das Fantasy-Thema fallen und ersetzt es durch ein postapokalyptisches, von Science-Fiction inspiriertes Spin-off, das zwar mehr Maschinen als Schwerter und Schilde hat, aber immer noch vollgepackt ist mit vielen slawischen Folklore-Inspirationen.

Mila "Yuuki" Undro erklärte, wie sich die Mythologie der Welt an dieses Spin-off angepasst hat, und erzählte uns, dass MuHa Games gerne "die Frage stellt, wie ein Baba Yaga in einer modernen Stadt aussehen würde? Was würde sie jetzt tun? In unserem Spiel verkauft sie Eis von einem Eiswagen aus."

"Die Zahnfee in der modernen Stadt ist also dazu geworden, in die Zahnmedizin zu gehen, weil sie offensichtlich eine Zahnfee ist", fuhr sie fort. "Aber jetzt, wo die Welt aus Schichten besteht. Es ist also wie das, was sie in einer Stadt gemacht haben, als es eine große, funktionierende Stadt war, und jetzt in der postapokalyptischen Welt, wissen Sie, was machen sie jetzt? Jetzt werden sie also wieder bösartig."

Wir werden uns mit Mythen, Legenden und mehr auseinandersetzen müssen, während wir uns auch an die taktischen Kämpfe von Project Thea anpassen müssen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie das ist, sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten an:

Project Thea startet am 20. November.