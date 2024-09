Die Skyrim-Oma zieht sich vom Drehen von Gaming-Videos zurück

HQ

Während sie vor Jahren als Rentnerin wegen einer Vorliebe für Spiele, insbesondere The Elder Scrolls V: Skyrim, zum Star wurde, zieht sich die 88-jährige Shirley Curry, auch bekannt als Skyrim Grandma, aus der Produktion von Videospielinhalten zurück.

In einem neuen Video auf ihrem YouTube-Kanal verrät sie, dass sie mit dieser Art der Erstellung von Inhalten fertig ist und dass sie der Verantwortung, die mit der Erstellung von Inhalten einhergeht, überdrüssig ist.

Curry sagt: "Ich bin alt und ich bin müde... und ich habe keine Lust mehr, viel zu tun. Also, wie auch immer, wozu führt das... Ich werde keine Gameplays mehr aufnehmen."

Sie fährt fort: "Es scheint, als würde ich die meiste Zeit damit verbringen, hier an diesem Computer zu sitzen. Und in letzter Zeit... Ich gehe hier rein, schaue auf meinen Computer und denke: 'Ich muss heute ein Video machen'. Und dann schüttle ich nur den Kopf über mich selbst und sage: 'Ich will nicht, ich habe keine Lust darauf'. Und ich drehe mich um und gehe wieder raus."

Curry fügt hinzu: "Es macht keinen Spaß mehr. Ich habe es satt. Ich bin gelangweilt davon, zu Tode gelangweilt davon. Also treffe ich jetzt die Entscheidung - total, endlich - ich werde keine Spielvideos mehr machen und sie hochladen."

Das Ende einer Ära. Danke für all die Erinnerungen, Curry, genieße deinen wohlverdienten Ruhestand von der Erstellung von Inhalten.

