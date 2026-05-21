Die Skaven bekommen endlich ihre Zeit im Rampenlicht in Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster

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Spiele, bei denen man als böse kleine Kerle spielen kann, sind selten, aber wenn irgendeine IP großes Potenzial für sie hat, dann ist es Warhammer. Schließlich tauschen wir stolze Helden der Mortal Realms gegen einige der niedrigsten Schurken aus und spielen einen hinterhältigen Skaven in Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster.

Das Spiel wurde auf der heutigen Warhammer Skulls Showcase vorgestellt. Vom Entwickler Old Skull Games und Publisher Dotemu stammend, verkörpert Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster die Spieler den vermummten Skaven Vihneek, der an die Spitze des Eshin-Clans aufsteigen will, und die Gesellschaft der Rattenmenschen von innen heraus zu sehen. Das Spiel bekam einen kurzen Teaser mit einem winzigen Blick auf das Gameplay, aber als wir sehen, wie eine Ratte einem anderen mit einem Schild den Kopf einschlägt, erfahren wir sofort, was uns erwartet. Hat sonst noch jemand Tails of Iron-Vibes?

"Wir freuen uns, Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster anzukündigen, ein Spiel, das den Skaven gewidmet ist, bei dem man einer von ihnen ist und ihre Welt von innen heraus entdeckt", sagte Spielleiter Andreas Bonnardel. "Die Enthüllung des Spiels auf der Skulls Showcase, wo wir direkt mit der Warhammer-Community sprechen konnten, war für uns und unseren Publisher Dotemu eine Selbstverständlichkeit. Wir wissen, wie reichhaltig und tiefgründig diese Lore ist, und freuen uns, unsere eigene Sicht darauf einzubringen, was die Skaven so ikonisch macht. Wir können es kaum erwarten zu hören, was die Community davon hält. Ja-ja."

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster erscheint 2027 für Xbox Series X/S, PS5, PC und Nintendo Switch 2.