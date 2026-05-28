Die Sims gratuliert Paralives, denn es scheint, als hätte jeder einen neuen Lieblings-Lebens-Sim

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Paralives, der Lebenssimulator aus Paralives Studio, scheint auf den König geschossen und zugeschlagen zu haben. Nachdem InZOI es nicht geschafft hat, die Sims zu bekämpfen und die Magie des Lebenssims so einzufangen, wie die Leute es sich erhofft hatten, ist Paralives eingesprungen und hat uns ein weiteres Reich gegeben, in dem wir die vollständige Kontrolle über das Leben digitaler Wesen haben.

Das Spiel wurde diese Woche im Early Access veröffentlicht und erreicht bereits mit 78.603 Spielern einen Allzeit-Höchstwert (laut SteamDB). Wenn man bedenkt, dass das Spiel noch ein paar Jahre brauchen wird, um seinen 1.0-Status zu erreichen, und es größtenteils aus dem Nichts als Indie-Lebenssimulation entstanden ist, ist das ziemlich beeindruckend. Außerdem hat das Spiel auf Steam eine positive Bewertung von 86 % mit mehr als 6.000 Bewertungen. The Sims selbst hat sogar den Erfolg von Paralives in einem neuen Beitrag auf X/Twitter gelobt, in dem es heißt: "Life Sim-Fans essen gut!"

Der einzige Ort, an den Paralives hoffentlich gehen kann, ist nach oben. In den kommenden Jahren sind weitere Inhalte geplant, darunter Zugang zu Haustieren, Autos, Schwimmbädern und mehr. Wie PCGamer berichtete, hat das erste große Inhaltsupdate ein vorläufiges Veröffentlichungsdatum im vierten Quartal dieses Jahres, also erwartet nicht sofort viele neue Inhalte. Im Moment scheint die größte Priorität für Paralives Studio darin zu bestehen, all die Early-Access-Probleme zu beheben, in die die Leute in letzter Zeit gestoßen sind.