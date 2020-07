Die Sims erhalten eigene Reality-TV-Show

You're watching Werben

Die Sims begeben sich mit "The Sims Spark'd" ins Gewässer der Reality-TV-Formate. In der vierteiligen Serie müssen ausgewählte Sims-Profis im Spiel Herausforderungen meistern und konkurrieren dabei um ein Preisgeld von 100.000 Dollar.

Ausgestrahlt werden die Folgen auf dem amerikanischen Sender TBS an den letzten drei Freitagen im Juli (17.7./24.7./31.7.) und dem ersten Freitag im August (7.8.) um 23 Uhr pazifischer Zeit. Durch die Zeitdifferenz von neun Stunden ist es zum Zeitpunkt der Ausstrahlungen in Deutschland bereits 8:00 Uhr am Samstagmorgen. Am Anfang der jeweils folgenden Woche sollen die Folgen auch im Internet veröffentlicht werden.

In "The Sims Spark'd" versuchen die Teilnehmer, eine Jury mit möglichst interessanten Charakteren und Geschichten von sich zu überzeugen. Moderiert wird die Sendung vom American-Idol-Finalisten Rayvon Owen. In der Jury sitzt unter anderem der Maxis-Entwickler Dave Miotke.

