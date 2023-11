Die Sims 5 wird "definitiv" Multiplayer einführen

Die Sims 5 scheint für viele von uns immer noch ein Rätsel zu sein. Wir wissen, dass es da ist, irgendwo draußen im Äther, aber wir haben nicht allzu viele Details darüber, wie das Spiel aussehen wird. Dank der Vizepräsidentin der Franchise-Kreativen, Lyndsay Pearson, wissen wir nun, dass das Spiel einen Multiplayer-Modus haben wird.

"Wir wollen auf jeden Fall den Multiplayer-Modus einführen", sagte Pearson im One More Life-Podcast, der von Radio Times moderiert wird. "Und nicht Multiplayer in der großen, beängstigenden Art 'Springe in eine Welt voller Fremder'. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, wie wollen Sie und Ihre Freunde zusammen spielen? Und es gibt viele verschiedene Geschmacksrichtungen, die vertragen könnten, also erkunden wir dort viele verschiedene Bereiche."

Pearson sprach weiter darüber, dass der Mehrspielermodus in verschiedenen Spielen unterschiedliche Dinge bedeuten kann, und das wird eine besondere Herausforderung sein, ihn in etwas wie Die Sims einzuführen. "Wir haben eine Menge Spaß daran, all diese verschiedenen Möglichkeiten zu erkunden, vor allem im Kontext von Die Sims, denn es geht immer noch um diese kleinen Charaktere, ihr kleines Leben und darum, dass du ihnen hilfst, sie zu führen. Also, was bedeutet das, wenn du und ich das zusammen tun? Und wie finden wir heraus, wie wir ein bisschen von diesem Chaos, ein bisschen von diesem Spaß und ein bisschen von dieser Positivität auf eine Art und Weise zusammenbringen können, die sich wie Sims anfühlt?"

Es scheint, dass das Team, das an The Sims 5 arbeitet, sich in dieser Hinsicht von Animal Crossing inspirieren lässt. "Es ist so ein gutes Beispiel für meinen kleinen Raum, meine kleine Insel, aber ich kann Sie einladen."

Vielleicht werdet ihr dann nicht die gleichen Sims mit einem Kumpel überwachen, aber ihr könnt die Städte und Häuser des anderen besuchen, wenn ihr das möchtet, solange ihr die Sims eures Freundes nicht in einem Pool zurücklasst und dann die Leiter entfernt.