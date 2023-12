Die Sims 4: Zu vermieten: Zu vermieten

Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Jeder hat seine eigene Meinung zu Die Sims, aber in einer Sache sind wir uns alle einig: Maxis' neuester Simulationstitel bietet eine unfassbare Menge an Inhalten. Zugegeben, um heutzutage Zugang zu allen verfügbaren Inhalten in Die Sims 4 zu erhalten, müssen Sie wahrscheinlich eine Hypothek auf Ihr Haus aufnehmen, aber wenn man davon ausgeht, dass es bereits unzählige Erweiterungen in freier Wildbahn gibt, wurde das langjährige Spiel jetzt noch weiter mit mehr Inhalten ausgestattet. Dies ist als For Rent-Erweiterung bekannt, und wie der Name schon sagt, dreht sich diese hauptsächlich um den Aufbau eines Immobilienimperiums.

Ich werde alle üblichen Kleinigkeiten im Zusammenhang mit Die Sims 4 überspringen, da dies ein Spiel ist, das zu diesem Zeitpunkt sehr verbreitet und bekannt ist. Was ich in diesem Zusammenhang sagen möchte, ist, dass For Rent nicht die Art von Erweiterung ist, die man einfach in die Hand nimmt, um die Grundlagen von Die Sims 4 zu lernen. Es handelt sich um fortgeschrittenere Inhalte, die ein Verständnis des Basisspiels und der Mechanik erfordern, und obwohl du buchstäblich von Anfang an in For Rent eintauchen kannst, ist es sehr ratsam, dass du dich an die Vanilla-Welten hältst, bevor du dich auf den Weg nach Tomarang machst.

Aber sobald du dich entscheidest, diesen neuen, südostasiatisch inspirierten Ort zu laden, bietet Die Sims 4 eine sehr tiefgründige und leicht verständliche Reihe von Tutorials, mit denen du mit dem Aufbau deines Immobilienimperiums beginnen kannst. Es wird dich stetig durch die Erstellung deiner ersten Mietwohnung coachen (was nur ein schickes Wort für eine Immobilie ist, die du besitzt und in der ein anderer Sim wohnt und für die du Miete zahlst) und wird auch die besten und notwendigen Gegenstände und Einrichtungen erklären, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass Sims in deinen Immobilien leben wollen und genießen. Von hier aus nehmen die Tutorials stetig Fahrt auf und erforschen, wie Sie tatsächlich Ihre eigene Wohnung von Grund auf bauen, indem Sie ein leeres Grundstück kaufen, ein Haus bauen, es in eine Mietimmobilie umwandeln und dann einen Mieter finden. Letztendlich schließen diese Tutorials mit einer Vertiefung in die Einheitsbewertungen und die komplexeren Systeme ab, die sich im Allgemeinen um den emotionalen Aspekt des Immobilienbesitzerdaseins drehen.

Hier kommt For Rent erst richtig zur Geltung, denn während du bereits das Privatleben deiner Sims und die Herausforderungen, die sie mit sich bringen, managen musst, musst du jetzt auch andere Sims in deinen Immobilien glücklich und zufrieden halten. Egal, ob es darum geht, beschädigte Einrichtungen zu reparieren oder zusätzliche Dinge bereitzustellen, die ein Mieter benötigt, oder einfach nur bei der Lösung von Konflikten innerhalb des Mieters zu helfen, die immer häufiger auftreten, wenn man bedenkt, wie mehrere Familien von Sims in einer großen Mietwohnung leben können, du wirst alle Hände voll zu tun haben, ein Immobilienbesitzer zu sein. Dieses ganze Konzept geht auf das Einheitenbewertungssystem zurück, denn wenn du deine Arbeit als Immobilienbesitzer nicht gut genug machst und ein Haus an Wert und Bewertung verliert, werden die Sims frustriert und könnten anfangen, dir Probleme zu bereiten, was den Stress bei der Verwaltung eines Immobilienimperiums nur noch erhöht.

Das gesamte Setup von For Rent und seine Property-Management-Systeme funktionieren gut. Zugegeben, ich hatte nie wirklich einen Zweifel daran, dass dies nicht der Fall sein würde, vor allem, wenn man bedenkt, dass dies die 19. oder so Haupterweiterung für Die Sims 4 ist. Dennoch bietet es eine Sammlung neuer Möglichkeiten, den Simulationstitel weiter zu erkunden, was bedeutet, dass Die Sims 4 in Kombination mit früheren Erweiterungen eines der komplexesten, tiefgründigsten und anpassbarsten Simulationserlebnisse auf dem Markt bleibt. Und in diesem Sinne scheint For Rent eine der wichtigsten und wirkungsvollsten Erweiterungen zu sein, die es gibt. Es fehlt der Glanz und die Faszination von Get Famous oder den Island Living-Erweiterungen, aber For Rent bietet Systeme und Mechaniken, die im Gegensatz zu einigen anderen das gesamte Sims-Erlebnis auf Bodenebene verbessern, und das ist nicht zu übersehen.

Trotzdem werde ich dir nicht sagen, dass For Rent Die Sims 4 neu definiert, denn das ist es nicht. Es bringt ein paar neue Elemente, die bedeutender und aufregender sind, aber auch viele kleinere Ergänzungen, die nicht gerade den gleichen Reiz haben. Eingefleischte Sims-Veteranen mögen es interessant finden, Kinder beim Hüpfen zu sehen oder Wasserkocher in ihr Zuhause zu stellen, oder das stilvollere Create-a-Sim-System, aber das sind eher Nischen-Extras, die einfach die neuen Kernsysteme von For Rent und Die Sims 4 unterstützen. Es ist eine angenehme Art, den Simulationstitel weiterhin zu genießen, aber es wird Sie nicht begeistern oder umhauen. Es ist einfach mehr von dem, was wir von Maxis' Titel erwarten.