Die Sims 4 zaubern ab 10. September im Reich der Magie

Maxis und EA haben uns bereits verraten, dass es in Die Sims 4 bald magisch werden wird, dieses Versprechen wurde nun konkretisiert. Die mystische Erweiterung Realms of Magic (im Deutschen Reich der Magie) wird am 10. September auf PC und Mac veröffentlicht, während sich Konsolenspieler wie von Zauberhand noch bis zum 15. Oktober gedulden müssen. Im Add-On erkunden Spieler die Stadt Glimmerbrook, die zahlreiche Geheimnisse bereithält. Wir gelangen über eine mystische Portaltür dorthin und entdecken in der fremden Welt Magie, Zaubersprüche, riesige Hexenkessel, Tränke und vieles mehr. Selbstverständlich gibt es zu diesem Thema auch neue Outfits, damit ihr eure eigene Hogwarts-Klasse erstellen könnt. Im unteren Trailer bekommt ihr Eindrücke, mehr Infos gibt es auf der Webseite von EA.

You watching Werben