Die Sims 4 genießen mit Ab ins Schneeparadies die Winterferien in Japan

Maxis kündigte diese Woche eine neue Erweiterung für Die Sims 4 an, mittlerweile ist es das zehnte, kostenpflichtige DLC des Spiels. "Ab ins Schneeparadies" widmet sich dem wichtigen Thema der Winterferien, da dieses Add-On den Urlaubsort rund um den eisigen Berg Komorebi zum Spiel hinzufügt. Die Spieler haben die Möglichkeit, ein Ferienhaus mit über 130 neuen Gegenständen zu dekorieren und an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen, darunter Bergwandern, Skifahren, Snowboarden, Meditation im heißen Onsen-Badehaus und Klettertouren.

Diese von Japan inspirierte Region wird aus drei großen Vierteln mit Wohnhäusern und Mietgrundstücken bestehen, in denen eure Sims unterkommen. Bei der Gestaltung eures Traumhauses könnt ihr auf natürliche Baumaterialien setzen, um ein echtes japanisches Gefühl einzufangen. Ab ins Schneeparadies erscheint am 13. November für PC, PS4 und Xbox One und es kostet auf allen Plattformen 40 Euro.