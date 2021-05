Die Sims 4: EA plant drei Arten von DLC-Überraschungen und ebenso viele Updates am Basisspiel

You're watching Werben

Damit die Spieler von Die Sims 4 in den Sommermonaten regelmäßig in die Lebenssimulation zurückkehren, plant EA weitere DLC-Inhalte und Updates am Spiel. Am Abend wurde ein überschaubarer Fahrplan veröffentlicht, der uns leider nur eine grobe Vorstellung der zu erwartenden Überraschungen bietet. Details wie Veröffentlichungsdaten, Namen oder konkrete Neuerungen fehlen leider komplett, doch basierend auf dem angegebenen Zeitraum gehen wir davon aus, dass das heute veröffentlichte Innenhof-Oase-Set bereits ein Teil dieser Post-Launch-Pläne sein dürfte.

Abgesehen von neuen Baugegenständen sollen im Laufe der kommenden Monate eine vollwertige Erweiterung und drei Updates für das Basisspiel verfügbar werden. EA deutet gleichzeitig einen neuen Karriereweg in einem kreativen Spielpaket an, den sie uns im Sommer näher vorstellen wollen. Sicher wird einiges davon im Juli auf EAs EA-Play-Präsentation Thema sein.