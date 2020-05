Die Sims 4: EA kündigt neue Erweiterung Nachhaltig Leben an

Electronic Arts und Maxis haben gestern eine neue Erweiterung von Die Sims 4 vorgestellt. Am 5. Juni könnt ihr das DLC Nachhaltig Leben auf PC, Mac, Playstation 4 und Xbox One zum Preis von 40 Euro kaufen und eurer Sims-Familie das Thema Nachhaltigkeit näherbringen. Wir können den kleinen Figuren beibringen, selbstständig Lebensmittel anzubauen, verschiedene Materialien für DIY-Projekte zu recyceln und in einem modernen Zuhause auf erneuerbare Energien setzen. Wir werden Kleidung und Möbel herstellen und sogar containern ist erlaubt, wenn ihr euch dafür nicht zu schade seid.

Außerdem bespricht Maxis verschiedene Nachbarschaftsprojekte, denn gemeinsam gelingen ökologische Initiativen bekanntlich leichter. Unsere Sims können sich neuerdings übrigens für eine Karriere als freiberuflicher Handwerker oder Bauunternehmer entscheiden, um umweltfreundliche Bauvorhaben in Evergreen Harbor umzusetzen. Wer sich solchen Dingen verwehrt, der wird mit dem neuen Update nicht sonderlich viel Spaß haben, da Faulpelze die Folgen ihrer Ignoranz unter anderem an sich stapelnden Müllsäcken und schmutziger Luft sehen. Doch wer sich für seine Umwelt einsetzt, soll schnell bemerken können, dass es allen Grund gibt, nachhaltig zu leben - nicht nur in Die Sims 4.