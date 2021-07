Die Simpsons und Marvel schließen sich für Kurzfilm auf Disney+ zusammen

Nach einem Kurzfilm-Crossover zwischen den Simpsons und Star Wars („The Force Awakens from its Nap") legt Disney+ am 7. Juli mit einer weiteren Kollaboration nach: In "The Good, the Bart, and the Loki" treffen die Simpsons auf das Marvel-Universum.

Was über den Inhalt bekannt ist: Nachdem der asgardische Prinz Loki aus Asgard verbannt wurde, führt sein Weg nach Springfield. Hier freundet er sich mit Bart Simpson an und sorgt mit seinem neuen Partner für jede Menge Chaos. Loki-Darsteller Tom Hiddleston wird seiner Figur auch in "The Good, the Bart, and the Loki" seine Stimme leihen. Basierend auf der Länge von „The Force Awakens from its Nap" gehen wir davon aus, dass der Kurzfilm nur wenige Minuten dauern wird. Gespannt sein dürfen wir trotzdem!

Hier seht Ihr das Promo-Cover des Crossovers: