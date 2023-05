Die Simpsons parodieren Rogue One im neuen Maggie Simpson-Kurzfilm

HQ

Da morgen das jährliche Star Wars Day gefeiert wird, was Disney und Lucasfilm mit einer neuen Staffel von Star Wars: Visions und dem brandneuen Kinder-Star Wars: Young Jedi Adventures feiern, wird es auch The Simpsons sein Erneutes Spoofing von A Galaxy Far, Far Away.

Im neuesten Kurzfilm von The Simpsons wird Maggie Simpson erneut in die Star Wars-Welt verwickelt, und während die genaue Handlung für diesen Kurzfilm unter Verschluss gehalten wird, wird es anscheinend eine Parodie auf Rogue One: A Star Wars Story sein, da der Kurzfilm Rogue Not Quite One heißt .

Sie können den Kurzfilm morgen auf Disney+ sehen und einen Vorgeschmack darauf erhalten, was auf dem Poster unten zu sehen sein wird.