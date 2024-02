Die Simpsons haben in der neuesten Folge eine lustige Mario Kart-Hommage

HQ

Die Simpsons sind nach 35 Staffeln immer noch stark und schaffen es, relevant, zeitgemäß und wirklich lustig zu bleiben. Die neueste Episode, Lisa Gets an F1 (Episode 12, Staffel 35), wurde Anfang dieser Woche ausgestrahlt und ist ein Paradebeispiel dafür, wie gut es immer noch ist, wenn Homer an einem Albtraum leidet.

Es stellt sich heraus, dass seine schlechte und rücksichtslose Fahrweise Lisa nervös gemacht hat, und so begann sie, als eine Art Therapie Go-Kart zu fahren. Dies führt dazu, dass Homer in einen Traum abgleitet, der im Grunde eine Mario Kart-Parodie ist, in dem bekannte Charaktere (Ralph Wiggum als Toad ist ein reines Genie), Strecken und sogar Gegenstände involviert sind. Schauen Sie sich diese sehr lustige Szene unten an.