Die Simpsons bekommen ein Lego Krusty Burger-Set im Wert von 210 US-Dollar

Nach vielen Jahren des Wartens können Die Simspons-Fans bald endlich ein weiteres Lego-Set in die Hände bekommen, das auf der kultigen Zeichentrickserie basiert. Bereits im Jahr 2014 wurde die Zusammenarbeit zwischen Lego und den Simpsons bekannt gegeben, und jetzt, etwas mehr als ein Jahrzehnt später, haben sich die beiden wieder zusammengetan.

Das neueste Lego-Set aus den Simpsons ist eine Nachbildung des Fast-Food-Restaurants Krusty Burger. Mit 1635 Teilen, darunter ein Krusty-Auto, wirst du ziemlich beschäftigt sein, dieses komplizierte Restaurant zu bauen, das auch mit sieben Minifiguren ausgestattet ist.

Das Set richtet sich an Erwachsene oder Bauherren über 18 Jahre, was den Preis von 209,99 $ erklärt, der sicherlich zu einem erwachsenen Budget passt. Das hört sich nach viel Geld für Lego an, aber Fans und Sammler werden es gerne für das erste Simpsons-Set seit so langer Zeit bezahlen.

