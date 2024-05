Die Silk-Serie kommt bei Amazon nicht mehr voran

HQ

Silk: Spider Society war eine kommende Serie, die bei Amazon entwickelt wurde. Die Serie hätte uns einen Blick auf Cindy Moon gegeben, eine koreanisch-amerikanische Frau, die von derselben Spinne wie Peter Parker gebissen wird und zu einer weiteren netzschwingenden Superheldin namens Silk wird.

Laut Deadline ist Silk: Spider Society nicht mehr in Arbeit. Die Serie wurde dreimal umgeschrieben, bevor sie verworfen wurde, und einer der Gründe, warum sie angeblich beendet wurde, war, dass die Führungskräfte wollten, dass sich die Serie weniger stark auf Silk konzentriert.

Sony wird die Show jetzt an andere Streamer und Netzwerke verkaufen, so dass sie am Ende stattfinden könnte, aber erwarten Sie nicht, dass Silk in absehbarer Zeit auf Ihrem Fernsehbildschirm erscheint.