Die Siedler von Catan wird ein TV-Franchise auf Netflix

Seien wir ehrlich, dieses Geschäft mit der Adaption von Unterhaltungsprodukten, die die Grundlage für neue filmische Universen bilden, läuft aus dem Ruder. Während sich Superheldenfilme abzukühlen scheinen, scheinen Videospieladaptionen in ihre Vollmondphase einzutreten. Und vielleicht sehen wir jetzt einen Blick auf die nächste große Bewegung in der Branche: Brettspiele.

Sicher, Dinge wie Dungeons and Dragons im Fernsehen gab es bereits, aber das hat uns völlig überrascht. Wie Culture Crave berichtet, hat sich Netflix die Rechte an Die Siedler von Catan gesichert und produziert einen Film und eine TV-Serie. Falls Sie es nicht kennen: "Catan", wie es im Volksmund genannt wird, ist eines der beliebtesten Brettspiele der letzten Jahrzehnte, das auf der Entwicklung einer Strategie basiert, um eine große Handelsroute und Siedlungen und Städte darauf zu bauen, wobei die Ressourcen verwendet werden, die durch das Würfeln "frei" werden. Normalerweise erfordert es etwas Verhandlungsmacht und ein bisschen Glück mit den Würfeln, aber es ist eine der einfachsten Unterhaltungen dieses neuen goldenen Zeitalters der Brettspiele, in dem wir leben.

Ich erzähle Ihnen, wie das Spiel funktioniert, um zu verdeutlichen, wie "kostenlos" eine Adaption dieses Spiels auf den Bildschirm sein kann. Einige spekulieren über ein Drama im Stil von Game of Thrones oder House of Guinness, während andere nur sehen, dass Catan eine leere Leinwand für fast alles andere sein kann.

Wie stellst du dir eine TV-Serie oder einen Film aus Die Siedler von Catan vor?