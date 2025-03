Die Sicherheitsrisiken in den Vereinigten Staaten steigen, da entlassene Regierungsangestellte keine Austrittsbriefings erhalten

HQ

In den jüngsten Folgen der Massenentlassungen, die von Elon Musks Department of Government Efficiency angeführt wurden, wurden mehrere US-Regierungsangestellte mit streng geheimen Sicherheitsfreigaben entlassen, ohne die üblichen Austrittsbriefings erhalten zu haben, wie Quellen enthüllten (via Reuters).

Diese Briefings, die ein normaler Teil des Austrittsprozesses für Beschäftigte mit sensiblen Sicherheitsüberprüfungen sind, beinhalten Erinnerungen an Geheimhaltungsvereinbarungen, die Unterzeichnung von Rechtsformularen und Anweisungen, was zu tun ist, wenn sich ausländische Gegner nähern.

Das Fehlen dieser Nachbesprechungen, insbesondere für Mitarbeiter, die mit geheimen Informationen über die nationale Sicherheit umgegangen sind, löst bei ehemaligen Sicherheitsbeamten Alarm aus, was mögliche Risiken für Spionage und andere Bedrohungen angeht.

Ohne diese entscheidenden Schritte können ehemalige Mitarbeiter zur Zielscheibe ausländischer Agenten werden, die oft versuchen, Schwachstellen nach einem Arbeitsplatzverlust auszunutzen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich diese Versäumnisse langfristig auf die nationale Sicherheit auswirken werden.