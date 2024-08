Die Showrunner von "Die Ringe der Macht" sind zuversichtlich, dass es eine dritte Staffel geben wird

HQ

Bei einem gestrigen Gespräch bei BFI Southbank in London zeigten sich die Showrunner hinter Amazon 's Lord of the Rings: The Rings of Power begeistert von der zweiten Staffel der Serie und schienen sogar zuversichtlich, was die Möglichkeit einer dritten Staffel angeht.

Die Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay haben hohe Erwartungen zu erfüllen, um die Fans der kultigen Franchise zufrieden zu stellen, die Großes erwarten werden.

Über ihre bevorstehende Arbeit sagte McKay: "Die erste Staffel war riesig und episch. Wir glauben, dass wir in der zweiten Staffel noch mehr auf dem Bildschirm bekommen haben."

Payne fügte hinzu: "Wir wollten die Show in neues Terrain führen, und hoffentlich wird das Publikum überrascht sein. Sie können davon ausgehen, dass es immer breiter, tiefer und größer wird, dass wir in mehr Welten, mehr Monster und mehr Schlachten vorstoßen werden."

Zur dritten Staffel sagte McKay: "Alles, was wir sagen können, ist, dass wir daran arbeiten. Wir kochen. Lass uns kochen!"

Payne antwortete und würdigte den kommenden Lord of the Rings: The Hunt for Gollum Film: "Mittelerde ist riesig und wir haben das Gefühl, dass es Platz für alle auf dem Tisch gibt. Wir lieben die Peter Jackson Filme, also denke ich, dass wir als Fans gespannt sein werden, ihn zu sehen."

Die zweite Staffel von Lord of the Rings: The Rings of Power erscheint über Prime Video am 29. August (danke, THR).