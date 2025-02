Die Shinobi-Serie kehrt mit der neu angekündigten Art of Vengeance zurück

Es ist 38 Jahre her, dass das Side-Scrolling-Ninja-Franchise Shinobi debütierte, und vierzehn Jahre seit der letzten Installation der Serie. Jetzt ist es endlich an der Zeit, wieder Ninja in zwei stilvollen Dimensionen zu spielen.

Beim heutigen Sony-Event kündigten Sega und Lizardcube (Streets of Rage 4) Shinobi: Art of Vengeance an. Der erste Eindruck zeigt ein wunderschönes und rasantes Abenteuer mit Kämpfen und Plattform-Sequenzen. Das Veröffentlichungsdatum ist der 29. August und die bisher bestätigten Formate sind PlayStation 5 und ihr kleiner Bruder PlayStation 4. Wir gehen jedoch davon aus, dass weitere Formate im Laufe des Abends bestätigt werden.

Schauen Sie sich den Trailer unten an.