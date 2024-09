Die Setzliste der LPL ist für die Worlds 2024 feststehen

HQ

Die LPL, ChinasLeague of Legends höchste E-Sport-Liga, hat den furiosen nationalen Wettbewerb abgeschlossen, um zu ermitteln, welche Teams sie bei der diesjährigen Weltmeisterschaft vertreten werden.

Da die LPL in Europa stattfindet, gibt es in diesem Jahr einige geringfügige Formatänderungen, über die Sie hier lesen können, aber im Wesentlichen darf die LPL vier Teams entsenden, die alle die erste Phase des Turniers umgehen und direkt in die Schweiz wechseln werden.

Die Liga wird von den amtierenden Meistern Bilibili Gaming (BLG, 1. Setzliste), Top Esports (TES, 2. Setzliste), Li-Ning Gaming (LNG, 3. Setzliste) und Weibo Gaming (WBG, 4. Setzliste) vertreten.

Weibo Gaming haben sich gerade qualifiziert, nachdem sie Jingdong Gaming (JDG) in einer hart umkämpften Bo5-Serie besiegt haben, die in ihr fünftes Spiel ging, und sie sind sicherlich glücklich darüber.

Während für WBG Glückwünsche angebracht sind, ist dies sicherlich ein Schock für JDG, denn obwohl es einige Änderungen im Kader gab, gewann das letztjährige Team sowohl die LPL-Splits als auch das MSI 2023 und kam damit einem goldenen Weg nahe, bevor es von T1 Esports besiegt wurde.