Die Sesamstraße kommt zu Netflix

Die Zukunft von Sesame Street ist gesichert. Sesame Workshop und Netflix haben sich darauf geeinigt, dass die langjährige und beliebte Kinderfernsehserie weltweit auf Netflix zu sehen ist, und auch Pläne für neue Episoden und Staffeln festgelegt, die am Tag und Datum auf dem Streamer und auf denselben US-amerikanischen Kanälen Premiere haben werden, auf denen die Serie seit fünf Jahrzehnten Premiere hat.

Dies wurde in einer Erklärung von Sesame Workshop bestätigt, in der sie erklären: "Heute haben wir 2 aufregende Ankündigungen: Neue Staffeln der Sesamstraße – und Episoden aus der Bibliothek – kommen weltweit auf Netflix UND dieselben neuen Folgen werden am selben Tag auf PBS-Sendern und PBS KIDS-Digitalplattformen in den USA veröffentlicht, wodurch unsere 50+ jährige Beziehung stark bleibt.

"Diese einzigartige öffentlich-private Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unseren forschungsbasierten Lehrplan mit der globalen Reichweite von Netflix kleinen Kindern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Kinder in Gemeinden in den USA weiterhin freien Zugang zum öffentlichen Fernsehen zu der Sesamstraße haben, die sie lieben."

Das genaue Datum, wann Sesame Street auf Netflix erscheinen wird, wurde noch nicht bestätigt, aber der Streamer hat einen Beitrag auf X veröffentlicht, in dem es heißt, dass es "später in diesem Jahr" sein wird.