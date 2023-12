Die Server für The Day Before werden im Januar geschlossen

HQ

Da The Day Before von Steam entfernt wurde, spekulierten wir, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis die Server des Spiels offiziell geschlossen würden. Es stellt sich heraus, dass wir Recht hatten, denn die Server des Spiels werden am 22. Januar geschlossen, also nur 45 Tage vor dem Start des Early Access.

In einem Statement des Entwicklers Fntastic heißt es: "Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Entwicklungsfirma Fntastic offiziell den Betrieb eingestellt hat und infolgedessen The Day Before eingestellt und die Server am 22. Januar 2024 abgeschaltet werden."

Glücklicherweise verrät die vollständige Erklärung auch, dass Steam-Nutzer, die noch keine Rückerstattung beantragt haben, irgendwann in naher Zukunft eine Rückerstattung erhalten werden.