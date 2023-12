Die Server für Dark Souls II auf Xbox 360 und PS3 werden im März abgeschaltet

Warum kann sterben eigentlich so spannend sein, dass man es immer wieder will? Ein Spiel hat Antworten. Suchen muss man sie aber unter Höllenqualen.

Kostenloses Update für Dark Souls II angekündigt am 16. Januar 2015 um 09:17 NEWS. Von Christian Gaca Bandai Namco hat ein kostenloses Update für Dark Souls II angekündigt. Das Update 1.10 (Calibrations 1.13) wird am 5. Februar online sein. Das Gameplay wird leicht...