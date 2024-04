Die seltsame Paramount+-Serie von David Cross und Bob Odenkirk wurde vom Marketing aus der Konserve genommen

HQ

David Cross und Bob Odenkirk sind heute vielleicht für unterschiedliche Auftritte bekannt, aber in den 90er Jahren gelang den beiden der Durchbruch mit der Comedy-Sketch-Show Mr. Show.

Amerikanische Comedy-Fans waren mehr als glücklich, als sie hörten, dass sie sich 2022 wieder zusammentun würden, um an einer neuen Serie zu arbeiten, aber diese Serie wurde dann von Paramount+ abgesetzt. Im Podcast "Whiskey Ginger" von Andrew Santino erklärte Cross die Entscheidung des Senders.

"Wir haben uns für Paramount+ entschieden und die ersten vier Episoden geschrieben und dann eine wirklich spezifische, umfangreiche Bibel für die letzten vier - die wir alle vorgeschlagen hatten, nach dem Motto: 'Hier ist die Geschichte, hier sind die Charaktere und so würde es funktionieren.'" begann Cross. "Und dann sagten sie nein, was seltsam war, weil es das war, was wir vorgeschlagen hatten."

Cross enthüllte dann, dass es die Marketing- und Analyseabteilung war, die die Show konservierte. Entweder haben sie es nicht verstanden, oder sie wollten es einfach nicht. So oder so, für Cross war es eine "hässliche Erinnerung daran, dass sie die ganze verdammte Macht haben!"

"Wenn die Marketingabteilung nicht die Vorstellungskraft hat, eine bereits bestehende Idee zu nehmen und herauszufinden, wie sie sie verkaufen kann, dann kann sie nein sagen." Cross hinzugefügt.

Es mutet seltsam an, dass eine Show mit zwei großen Namen der Comedy-Szene gepitcht werden kann und dann ganz fallen gelassen wird. Kürzlich berichteten wir darüber, dass eine Fortsetzung von A Knight's Tale fallen gelassen wurde, weil die Algorithmen von Netflix nicht glaubten, dass der Film ein Hit werden würde.