Die seltsame Fantasiewelt von Ghunter wurde von den Werken von Terry Pratchett inspiriert

Während George R.R. Martin und J.R.R. Tolkien dir epische Schlachten und tiefgründige, komplizierte Geschichten bieten können, solltest du dich bei Terry Pratchett an Terry Pratchett halten, wenn du auf Fantasy wegen der Verrücktheit kommst, die es immer noch schafft, dich für fantastisches Storytelling zu begeistern. Wenn Sie ein Spiel suchen, das genau das kann, sollten Sie sich Ghunter ansehen.

In dem Spiel von Tiny Tavern schlüpfst du in die Rolle eines Zwergenjägers, der die lokalen Bestien ausmerzt, um Gerichte für deine Taverne zuzubereiten. Auf der BIG Conference in Bilbao haben wir uns mit einigen der Entwickler getroffen, die uns erklärt haben, woher diese Idee kommt und wie die Welt funktioniert.

"Unsere Idee war, dass wir einen Gnom haben wollten, der Kreaturen lebendig kocht, also sind wir quasi rückwirkend gegangen, nun, wir brauchen eine wirklich seltsame Welt, um das zu erklären", sagte Arturo L. Escribano, Narrative Designer bei Tiny Tavern. "Also dachten wir, okay, Terry Pratchett ist ein sehr seltsamer Autor, und wir beschlossen, warum haben wir nicht eine Hexe, die einen Kessel braut, und dann auf eine der Kartoffeln, als wäre da ein bisschen Schimmel, und da ist ein Pilzwald, wo Zwerge sind, und ja, warum gibt es dann eine Käsepflanze, die man zerkleinern kann und... Weißt du, um eine Kreatur zu töten? Niemand wird das in Frage stellen."

"Du sitzt auf einer Kartoffel in einem großen Kessel in einem Hexeneintopf, plötzlich fügt sich alles irgendwie zusammen. Und dann dachten wir, na ja, wir wollen es wichtig machen, also sagten wir, na ja, es gibt schon einige religiöse Elemente, also ist es so, als wäre das Herstellen von Tellern das Heiligste, was man in diesem Spiel tun kann."

Die Welt scheint sicherlich interessant zu sein, aber wenn ihr mehr über das Gameplay erfahren wollt, schaut euch unser vollständiges Interview auf Ghunter unten an: