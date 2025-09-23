Die selbstfliegende Kamera HOVERAir ist "völlig anders" als eine Drohne

HQ

Heutzutage gibt es viele Kameradrohnen auf dem Markt, mit denen man epische und beeindruckende Videoaufnahmen machen kann, ohne einen Fuß vom Boden abheben zu müssen. Diese Geräte funktionieren, indem ein Pilot die Drohne steuert und das Filmmaterial nach Belieben aufnimmt, aber was ist mit denen, die nach einem autonomeren Ansatz suchen?

Die Leute von HOVERAir haben eine Lösung gefunden, nämlich eine selbstfliegende Kamera, die ohne Pilot arbeitet. Wie das funktioniert und wie es sich von der Drohnenkategorie unterscheidet, haben wir kürzlich auf der IFA 2025 mit CMO Ken Huang gesprochen, um mehr zu erfahren.

"Ja, das ist also eine selbstfliegende Kamera. Viele Leute verwechseln sie mit einer Drohne, aber sie ist völlig anders. Er kann fliegen, er kann Bilder aufnehmen, aber noch wichtiger ist, er fliegt von selbst. Das bedeutet, dass Sie keine Fernbedienung benötigen. Klicken Sie einfach auf eine Taste, es hebt von Ihrer Handfläche ab, folgt Ihnen automatisch und landet dann wieder auf Ihrer Handfläche. Und dieser benötigt keine Fernbedienung und ist vollständig geschützt.

"Das bedeutet, dass es sehr intim ist und auch faltbar ist. So sehr tragbar, dass Sie es in Ihre Tasche stecken können. Es verändert also die traditionelle Erfahrung einer Drohne, bei der man das Gefühl hat, dass sie kompliziert ist, schwer zu tragen ist und es gefährlich ist, herumzufliegen, und man jemanden braucht, der für einen bedient. Und all das wird verändert. Deshalb nennen wir sie eine selbstfliegende Kamera in einer neuen Kategorie."

Huang spricht auch über die großartige innovative Idee, die dieses Produkt bietet, und erklärt: "Ja, offensichtlich kommt die Innovation aller Kameras, unserer Marke, aus einer sehr einfachen Frage. Was ist, wenn aus einem Kameramann ein Kameramann wird?

"Das Dilemma oder die Ironie an der Kamera ist also, dass sie erfunden wurde, um den Moment festzuhalten. Aber in dem Moment, in dem du die Kamera herausnimmst, bist du aus dem Moment heraus. Denn wenn man die Kamera herausnimmt, kann man das Biken oder Skifahren oder was auch immer man will, nicht mehr genießen. Und selbst in der Action-Kamera-Branche, wo man es auf einen Helm oder auf eine Brust trägt, ist man nicht in der Kamera. Was wir also entwickeln, soll Ihnen helfen, im Moment zu leben und diesen Moment freihändig festzuhalten. Es geht also um dich in der Kamera frei. Du kannst also tun, was du willst, und dann dieses Kamerading einem Kameramann geben.

"Das ist die Philosophie und die Mission der Marke, Menschen in die Lage zu versetzen, den schönsten Moment in ihrem Leben freihändig festzuhalten. Alle unsere Innovationen sind also in diese Richtung angesiedelt und wir wollen unsere Grenzen immer weiter verschieben."

Schauen Sie sich das vollständige Interview mit Huang unten an.