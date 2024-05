Die sechste Staffel von Cobra Kai wird in drei Teile aufgeteilt

HQ

Cobra Kai wird niemals sterben, obwohl es zu einem Ende kommen wird, und zwar relativ bald. Die äußerst beliebte Spin-off-SerieKarate Kid von Netflix wird mit ihrer sechsten und letzten Staffel zu Ende gehen, und da diese sehr bald ansteht, hat der Streamer bestätigt, wie sie debütieren wird.

Der sechste Ausflug wird in drei Teile aufgeteilt. Jeder der drei Teile wird ein Drittel der insgesamt 15 Episoden der 6. Staffel enthalten, wobei der erste Teil am 18. Juli, der zweite am 24. November und der dritte an einem unbestimmten Datum irgendwann im Jahr 2025 erscheint.

In der offiziellen Synopsis heißt es weiter: "Nachdem Cobra Kai aus dem Tal eliminiert wurde, müssen unsere Sensei und Schüler entscheiden, ob und wie sie am Sekai Taikai teilnehmen werden – den Weltmeisterschaften des Karate."

Es gibt zwar noch keinen vollständigen Trailer für Staffel 6, aber wir haben einen kleineren Blick darauf in Form des Trailers zum Veröffentlichungsdatum, den ihr unten finden könnt.