Die Seattle Mariners spielen in dieser Saison mit Switch 2-Aufnähern auf ihren Ärmeln

Die Switch 2 wurde bisher nur kurz gezeigt, und am 2. April ist es Zeit für die offizielle Enthüllung, bei der wir alles über das Gerät erfahren werden. Nicht zuletzt, wenn es eintreffen wird. Es gibt viele Spekulationen darüber, dass die Leute an eine Premiere bereits im Mai oder Juni glauben, während andere an einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr glauben.

Aber vielleicht haben wir nur ein Zeichen dafür bekommen, dass es wahrscheinlich eher früher im Jahr als später passieren wird. Das MLB-Team Seattle Mariners berichtet via Instagram, dass es erneut mit Nintendo zusammenarbeiten wird (sie haben eine lange gemeinsame Geschichte, bei der Nintendo auch ein Großaktionär war) und bei Auswärtsspielen wird die Hülle mit dem Switch 2-Logo geschmückt. Kevin Martinez, President of Business Operations der Seattle Mariners, kommentiert die Partnerschaft wie folgt:

"Nintendo und die Mariners sind seit 1992 untrennbar miteinander verbunden. Jedes Mal, wenn die Mariners das Spielfeld betreten, erinnern unsere Trikotärmel daran, was Nintendo of America für die Northwest-Community und das Team getan hat."

Sogar der CEO von Nintendo of America, Doug Bowser, hatte einige ausgewählte Worte zu diesem Thema:

"Es ist ein echter Nervenkitzel, mit einem so talentierten Team zusammenarbeiten zu können, zu dem auch helle Stars wie Julio gehören. Unsere Geschichte mit den Mariners reicht Jahrzehnte zurück, so dass es sich wirklich anfühlt, als würde man nach Hause kommen."

Die Saison begann diese Woche und endet im September, und es scheint wahrscheinlich - wenn auch nicht garantiert - dass Nintendo seine Konsole in diesem Zeitraum veröffentlichen wird, um ein Produkt zu bewerben, das tatsächlich existiert.

