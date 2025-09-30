Die Seattle Kraken müssen ihren Saisonauftakt ohne Kaapo Kakko bestreiten

HQ

Der finnische Nationalstar Kaapo Kakko hat beim NHL-Team Seattle Kraken einen großen Eindruck hinterlassen, und der 24-Jährige hat eine glänzende Zukunft vor sich, was dazu führte, dass er sich einen Dreijahresvertrag im Wert von 14,25 Millionen US-Dollar sicherte. Das ist ein Beweis dafür, wie wichtig er für das Team geworden ist.

Doch nun steht leider fest, dass er höchstwahrscheinlich den Saisonauftakt von Seattle (am 9. Oktober gegen die Anaheim Ducks) und mehr als das verpassen wird. Jetzt wurde bekannt, dass die Prügel, die er von Verteidiger Beau Akey von den Edmonton Oilers in einem kürzlichen Vorbereitungsspiel erhielt, zu einem Handbruch führte. Daher wird er frühestens in sechs Wochen wieder auf dem Eis stehen.

Auch wenn er nur wenige Wochen ausfällt, ist es ein herber Rückschlag für den Torjäger, der in der vergangenen Saison - die bei den New York Rangers begann, bevor er zu den Seattle Kraken getradet wurde - insgesamt 44 Punkte erzielte, darunter 14 Tore und 30 Assists.