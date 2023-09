Die Scottish Game Awards werden vom Ersten Minister des Landes eröffnet

HQ

Wir nähern uns der Zeit des Jahres, in der sich die Preisverleihungen auf der ganzen Welt vorbereiten. Für den Games-Sektor werden die beiden wohl größten, The Game Awards und BAFTA Game Awards, im Dezember bzw. April 2024 stattfinden. Aber vor diesen beiden haben wir die Scottish Game Awards, die als Teil von Scottish Games Week geplant ist und am 27. Oktober 2023 stattfinden soll.

Mit dieser bevorstehenden Zeremonie wurde die Jury für die Auszeichnungen bekannt gegeben, ebenso wie die Person, die die Veranstaltung live eröffnen wird. Diese Verantwortung liegt bei der schottischen Ersten Ministerin Huzma Yousaf, die anwesend sein wird, um zu zeigen, wie wichtig der Spieleentwicklungssektor für Schottland und seine Regierung wird.

In Bezug auf das Panel für die Veranstaltung werden einige bekannte Namen aus der gesamten Spielewelt zu sehen sein. Neben der Rückkehr von Chris Scullion als Vorsitzender der Veranstaltung wird sich das Gremium aus folgenden Personen zusammensetzen:



Brian Baird - Technischer Direktor, Bethesda



Lauren Bergin - Nachrichtenredakteurin, PCGamesN



Natalie Don - MSP, Renfrewshire Nord & West



Joe Donnelly - Feuilleton-Redakteur, Games Radar



Keza Macdonald - Spieleredakteurin, The Guardian



Neil Mackay - Journalist/Kolumnist, The Herald



Jordan Middler - Redakteur, Podcast-Moderator, Videospiel-Chronik



Brian McNicoll - Leiter der Abteilung für Unternehmertum, Universität Dundee



Wirst du dir die Scottish Game Awards ansehen?