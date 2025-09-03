Die Schweiz lanciert ein sichereres und zugänglicheres KI-Modell

HQ

Die Schweiz will die Massenkommerzialisierung von künstlicher Intelligenz direkt angehen und lanciert nun ein neues Modellprogramm, das «das Vertrauen der Öffentlichkeit wecken» und eine «sicherere und zugänglichere» Alternative zu ChatGPT, DeepSeek, Llama und mehr sein soll.

Die KI, die als Apertus LLM bekannt ist, wurde von führenden Schweizer Universitäten entwickelt, und obwohl direkt erwähnt wird, dass es ihr an der Leistung und den Fortschritten des KI-Programms von beispielsweise Meta mangelt, ist das Kreativteam in dieser Hinsicht damit einverstanden, dass es ihnen mangelt, wenn es bedeutet, dass sie die Technologie wissenschaftlichen Forschern, dem Handel, und die breite Öffentlichkeit.

Laut Swissinfo.ch hatSwiss Federal Institute of Technology Lausanne EPFL Professor Martin Jaggi erklärt: "Unser Ziel ist es, eine Blaupause dafür zu liefern, wie ein vertrauenswürdiges, souveränes und integratives KI-Modell entwickelt werden kann."

Dies ist die Alternative der Schweiz zu den Modellen in Privatbesitz, die vor ihrem ungenutzten Potenzial Angst einflößen. Dank des Open-Source-Designs ist jeder Teil des Programms so gestaltet, dass es der Öffentlichkeit unter die Lupe genommen werden kann.

Werbung:

Glauben Sie, dass dies die richtige Richtung ist, in die die KI-Entwicklung gehen sollte?