Die Schweiz erklärt fünf Tage Trauer nach tödlichem Ferienbrand.

HQ

Die Schweiz wird fünf Tage nationale Trauer nach dem verheerenden Feuer feiern, das eine überfüllte Silvesterparty in der Le Constellation-Bar im alpinen Ferienort Crans-Montana vernichtete, wobei etwa 40 Menschen getötet und mindestens 115 verletzt wurden.

Präsident Guy Parmelin bezeichnete die Tragödie als "beispiellos" und sagte, das Land sei durch den Verlust vieler junger Leben erschüttert. "Was eigentlich ein Moment der Feier hätte sein sollen, wurde zu einem Albtraum", sagte er.

Das Feuer brach kurz nach 1:30 Uhr morgens aus und breitete sich Berichten zufolge innerhalb von Sekunden durch den Keller des Veranstaltungsortes aus, nachdem Wunderkerzen oder Leuchtfackeln in Champagnerflaschen gelegt wurden. Zeugen beschrieben Panik, als die Feiernden versuchten, über enge Treppen zu entkommen, während Flammen die Decke verschlangen.

Die Rettungsdienste starteten eine groß angelegte Reaktion und setzten Dutzende von Krankenwagen und Hubschraubern ein. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in der gesamten Schweiz gebracht, wobei mehrere Patienten in kritischem Zustand schwere Verbrennungen und Lungenschäden erlitten.

Die Behörden haben eine Untersuchung der Brandursache eingeleitet, während forensische Teams daran arbeiten, Opfer, darunter Ausländer, zu identifizieren. Im gesamten Resort wurden Mahnwachen abgehalten, während sich Bewohner und Touristen schweigend versammelten, um um die Toten zu trauern.