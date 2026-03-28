Die schottische Spielerin Maria McAneny bricht den Guinness-Weltrekord für das schnellste Tor in der Geschichte des Frauenfußballs

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Maria McAneny, 21-jährige schottische Mittelfeldspielerin für Celtic, wurde mit einem Guinness-Weltrekord für das schnellste Tor aller Zeiten im Frauenfußball ausgezeichnet: Sie brauchte nur 4,10 Sekunden, um ein Tor zu erzielen. Es geschah während eines Spiels der Scottish Women's Premier League am 22. Dezember 2025 gegen den amtierenden Meister Hibernian.

Das Tor fiel unmittelbar nach Anpfiff: McAneny schoss aus der Mitte des Spielfelds und flog in unmöglicher Höhe für den Torwart, was die gegnerische Mannschaft schockierte. Celtic gewann das Spiel schließlich mit 2:1.

Das Tor wurde von Guinness World Records als das schnellste im Frauen-Profifußball anerkannt und erhielt diese Auszeichnung diese Woche. McAneny erklärte, dass sie nicht praktizierte, sondern "Nur eine spontane Sache.

"Es gab einen Plan B, aber ich habe zu Saoirse gesagt, dass ich ihn machen werde, und zum Glück ist er reingegangen. Es ist ein großartiges Gefühl, und definitiv keine Leistung, von der ich je gedacht hätte, sie zu haben. Um fair zu sein, ist es noch nicht wirklich angekommen."

Maria McAneny hat für Celtic mit 13 Toren und fünf Vorlagen beigetragen, wurde bereits für den Nationalspiel mit Schottland nominiert und wird auch für die Qualifikationsspiele für die FIFA-Weltmeisterschaft nächsten Monat gegen Belgien zurückkehren.