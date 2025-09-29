Die Schöpferin der KI reagiert auf die Gegenreaktion auf das Interesse der Agentur

HQ

Vielleicht kennen Sie den Namen Tilly Norwood nicht. "Ist das überhaupt eine reale Person?", fragst du. Nein, ist es nicht. Tilly ist die Kreation der KI-Produktionsfirma Particle 6, die von der Schauspielerin, Komikerin und CEO Eline Van der Velden geleitet wird.

Am Wochenende wurde berichtet, dass mehrere Hollywood-Talentagenturen daran interessiert sind, Tilly Norwood unter Vertrag zu nehmen. Laut Deadline hat ihr Schöpfer nun auf die Gegenreaktion reagiert, die diese Berichte ausgelöst haben.

"Für diejenigen, die ihren Ärger über die Erschaffung meiner KI-Figur Tilly Norwood zum Ausdruck gebracht haben, ist sie kein Ersatz für einen Menschen, sondern ein kreatives Werk - ein Kunstwerk. Wie viele Kunstformen vor ihr regt sie Gespräche an, und das allein zeigt die Kraft der Kreativität", sagte Van der Velden.

"Ich sehe KI nicht als Ersatz für den Menschen, sondern als neues Werkzeug, als neuen Pinsel. So wie Animation, Puppenspiel oder CGI neue Möglichkeiten eröffneten, ohne das Live-Schauspiel zu beeinträchtigen, bietet KI eine weitere Möglichkeit, sich Geschichten vorzustellen und aufzubauen. Ich bin selbst Schauspieler, und nichts - schon gar nicht eine KI-Figur - kann mir das Handwerk oder die Freude an der menschlichen Leistung nehmen."

Werbung:

Auch wenn Van der Velden ihr Argument deutlich machen mag, ist es unwahrscheinlich, dass es die Anti-KI-Menge beeinflussen wird. Da KI versucht, in Hollywood und andere Medien vorzudringen, sind viele Kreative nicht davon überzeugt, dass sie einen so guten Job machen kann wie ein Mensch, und machen sich Sorgen um die Zukunft, da große Unternehmen versuchen, mit KI Kosten zu sparen.