Die Schöpfer von Succession und Game of Thrones machen die Harry Potter TV -Serien

Es ist mehr als ein Jahr her, dass Warner Bros. Discovery bestätigt hat, dass die Harry-Potter-Bücher eine TV-Serie werden, und seitdem haben wir nichts Nennenswertes gehört. Das ändert sich heute.

Eine Pressemitteilung enthüllt, dass Francesca Gardiner (Produzentin von Succession, His Dark Materials und Killing Eve) Showrunnerin für die Harry Potter TV -Serie sein wird. Sie ist nicht die einzige Person, die an dem Projekt beteiligt ist, die darauf hinweist, dass Warner Bros. es gut haben will, da Mark Mylod (Succession, The Menu und Game of Thrones) bei mehreren Episoden Regie führen wird. Beide werden auch ausführende Produzenten sein.

Ansonsten wird uns nichts Neues erzählt, aber das klingt definitiv so, als würden wir noch vor Ende dieses Jahres erfahren, wer Harry, Hermine, Ron und den Rest spielt.