Die Schöpfer von Stranger Things dementieren die Rückkehr von Joseph Quinn

Abgesehen von der Originalbesetzung der ersten Staffel ist es schwer zu behaupten, dass irgendjemand durch Stranger Things so viel Durchbruch geschafft hat wie Eddie Munson in Staffel 4, gespielt von Joe Quinn. Der Highschool-Lakai, der eine D&D-Gruppe für Kinder leitete, die fast halb so alt waren wie er, schaffte es, die Herzen vieler Fans zu berühren, und sein Tod war das Zentrum einiger Verschwörungen.

Entgegen den Fan-Theorien, die mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass er zurückkehren wird, haben die Stranger Things-Schöpfer, die Duffer-Brüder, via Empire bestätigt, dass er nicht zurückkehren wird. "Ich liebe es, dass Joe Quinn mit Leuten spielt! Aber nein, er ist tot", sagte Matt Duffer. "Joe ist sowieso so beschäftigt, dass jeder wissen sollte, dass er nicht zurückkommt. Seitdem hat er etwa fünf Filme gedreht! Wann zum Teufel hat er Zeit, Stranger Things zu drehen? Nein, leider, RIP. Er ist völlig unter der Erde."

Quinns Tod ereignete sich gegen Ende von Staffel 4, als er von fledermausähnlichen Kreaturen aus dem Upside Down zerrissen wurde. Ich bin kein Experte, aber es ist schwer vorstellbar, dass jemand davon zurückkommt. Es gab Theorien, die Eddie als untoten Diener von Vecna zurückkehren ließen, der sich dann am Ende gegen ihn wenden würde, aber selbst wenn das in den ursprünglichen Story-Entwürfen enthalten gewesen wäre, hat Quinn wahrscheinlich einfach zu viel auf seinem Plan, um den Leuten zu helfen, Fanfictions auszuleben.