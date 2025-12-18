Die Schöpfer von SpeedRunners stellen einen neuen kompetitiven Plattformer vor Sprint City

Die ursprünglichen Schöpfer des erfolgreichen Partyspiels und kompetitiven Plattformers SpeedRunners sind mit einem neuen Titel zurück, fast ein Jahrzehnt nachdem das Originalspiel den Rennsport im Sturm eroberte. Sprint City sieht nach einem großen Upgrade für all das aus, was SpeedRunners großartig gemacht hat, und es kommt nächstes Jahr zu uns.

Das Spiel spielt in einer Solarpunk-Stadt, in der bis zu 8 Spieler an einem konstanten Wettlauf über die gesamte Metropole teilnehmen können. Im Gegensatz zum Levelsystem von SpeedRunners bietet Sprint City eine einzige Welt, durch die man nahtlos laufen kann.

"Mit Sprint City wollten wir uns auf das konzentrieren, was wir an Spielen am meisten lieben und worin wir am besten sind, nämlich reine Bewegung. Es ist ein Shared-World-Multiplayer-Erlebnis, das darauf ausgerichtet ist, wie gut es sich anfühlen kann, sich einfach zu bewegen, deshalb haben wir sehr hart an einem befriedigenden Spielgefühl und einem visuellen Stil gearbeitet, der dem nie im Weg steht", sagte Casper van Est, Miteigentümer und Spieldesigner bei Second Stage Studio.

Sprint City wird gegen SpeedRunners 2: King of Speed antreten, das ebenfalls nächstes Jahr erscheinen soll. Wir müssen sehen, wer nächstes Jahr die beste Geschwindigkeit und Ausdauer hat, wenn diese Plattformspiele gegeneinander antreten.

Sprint City erscheint 2026 im Steam Early Access.