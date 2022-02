Die Schöpfer von Shovel Knight enthüllen Mausabenteuer Mina the Hollower

Die Entwickler von Yacht Club Games leben seit fast acht Jahren vom Erfolg von Shovel Knight und obwohl das Indie-Studio aus den USA in der Zeit noch ein paar andere Spiele veröffentlichte, brauchen sie langsam ein neues Standbein. Ob Mina the Hollower diese Rolle erfüllen kann, können wir noch nicht sagen, doch einige Parallelen zum Erfolgshit der Kalifornier lassen sich in dieser neuen Arbeit durchaus ausmachen.

Auch dieser Titel setzt auf eine Präsentation im Gameboy-Color-Stil und er nennt viele alte Retro-Klassiker (sowie Bloodborne) als Inspirationsquelle. Mina the Hollower sucht auf Kickstarter nach finanzieller Unterstützung, wobei die Entwickler einen Großteil der Produktionskosten aus eigener Tasche decken wollen. Die Crowdfunding-Plattform soll Fans also in erster Linie eine Möglichkeit bieten, um sich an der Entwicklung zu beteiligen, wenn sie das wollen.

Der erste Trailer des neuen Projekts zeigt, dass die Arbeit bereits auf Hochtouren läuft, denn wir sehen einige gruselige Umgebungen aus dem Spiel. Yacht Club Games versprechen verschiedene Waffen- und Kampffähigkeiten, sowie ein Upgrade-System und jede Menge Gebiete, die wir erkunden dürfen. Ein Datum und mögliche Plattformen schweben noch in der Luft.