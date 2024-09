Die Schöpfer von Lost in Random stellen neues Abenteuerspiel vor The Midnight Walk

Während des heutigen State of Play-Streams stellte das Entwicklerteam Moonhood Studios - ein Studio, das aus den Machern von Lost in Random besteht - ihr nächstes und erstes Projekt vor. Bekannt als The Midnight Walk, handelt es sich um ein Abenteuerspiel, das die Spieler durch eine gruselige und unheimliche Welt führt, die einen ähnlichen Designstil wie die Welt von Random aufweist.

The Midnight Walk scheint auch einen Kunststil und eine Richtung zu bieten, die nach Stop-Motion aussehen, und der Grund, warum es so aussieht, ist, dass das Spiel aus Ton hergestellt und dann in der Spiel-Engine 3D-gescannt wurde. Moonhood hat diesen Prozess und seine Funktionsweise in einem PlayStation Blog-Beitrag erklärt.

"Gemeinsam müsst ihr euch auf The Midnight Walk - eine gefährliche, albtraumhafte Autobahn wagen und auf dem Weg fünf seltsame Geschichten über Feuer überleben; seine lebensspendende Wärme sowie die ihm innewohnende Gefahr. Du überlistest gruselige Feinde, triffst eine fantastische Besetzung von Gefährten und bewunderst unsere handgefertigte Welt. Das stimmt; Jedes Asset im Spiel wurde zuerst in Ton gemeißelt, bevor es in das Spiel 3D-gescannt und im Stop-Motion-Stil animiert wurde!"

Da wir nur einen Ankündigungstrailer für The Midnight Walk gesehen haben, sind Details über das Spiel rar. Was wir jedoch wissen, ist, dass der Titel auf PS5 debütieren wird und auch auf PS VR2-Systemen spielbar sein wird, wenn er im Frühjahr 2025 erscheint.