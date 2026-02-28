Die Schöpfer von Guitar Hero sind mit einer spirituellen Fortsetzung zurück

In den letzten Jahren wurden viele hochwertige Plastikgitarren veröffentlicht, aber wir haben keine neuen, aufwendigen Musikspiele für sie gesehen, außer dem Fortnite Festival-Spielmodus. Im Gegenteil, Rock Band 4 ist tatsächlich im letzten Jahr verschwunden, was die Nachfrage nach Gaming-Gitarren nicht beeinträchtigte.

Aber jetzt wurde gerade ein neues Musikspiel angekündigt, das sehr nach Guitar Hero aussieht, und es kommt tatsächlich dieses Jahr heraus. Es ist nicht überraschend, dass es Guitar Hero ähnlich ist, da es von RedOctane Games entwickelt wird, dem gleichen Unternehmen, das mit Harmonix zusammengearbeitet hat, um den ersten Titel der Reihe zu machen.

Das betreffende Spiel heißt Stage Tour und wurde nun in einem ersten Trailer vorgestellt. In der Pressemitteilung heißt es:

"Stage Tour steht kurz davor, die Flamme des Plastikinstrumenten-Rhythmusspiels mit zahlreichen neuen Funktionen und Spielmodi, Dutzenden von Bandmitgliedern und Instrumenten passend zu deinem einzigartigen Stil, einem tiefen Wettbewerbsgeist und einer umfangreichen Roadmap saisonaler Inhalte und Live-Events neu zu entfachen."

Im Grunde ist es genau das, was die Leute seit einem Jahrzehnt verlangen, und neben der Gitarre unterstützt es auch Bass, Schlagzeug und Gesang. Schau dir das Video unten für einen ersten Blick an. Weitere Informationen werden bald versprochen, die hoffentlich auch Format, Termine und natürlich die Tracklist enthalten.