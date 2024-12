Die Schöpfer von Dragon Quest und Final Fantasy sprechen über die Zukunft

HQ

Yuji Horii ist dieses Jahr 70 Jahre alt geworden, aber er zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Nach über vier Jahrzehnten der Entwicklung legendärer Spiele wie Chrono Trigger und der Dragon Quest-Serie ist er immer noch stark. In einem kürzlichen Interview mit der Famitsu plauderten er und Final Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi darüber, was die Zukunft bringt, und Horii machte deutlich, dass er noch lange Zeit Spiele machen wird. Er deutete an, dass ein Rücktritt nie in Betracht gezogen wurde, da er im Herzen ein Spieledesigner ist.

Auch der 62-jährige Sakaguchi denkt sich etwas Neues aus. Er kommentierte, dass er einige Dinge für sich behält, aber dass er definitiv an einem neuen Projekt arbeitet. Er konnte noch nicht verraten, aber er erwähnte, dass er vor etwa einem Jahr mit dem Drehbuch begonnen hat und erwartet, in etwa zwei Jahren gute Fortschritte zu machen. Dies könnte mit einem Gerücht über ein Spiel mit Musik von Nobuo Uematsu zusammenhängen.

Beide Schöpfer hatten in diesem Jahr Veröffentlichungen: Dragon Quest III HD-2D Remake und Fantasian Neo Dimension. Was sind deine schönsten Erinnerungen an das Spielen von Dragon Quest oder Final Fantasy Spielen?