Die Schöpfer von Bō: Path of the Teal Lotus schauen nach der Umstrukturierung von Humble Games auf Patreon, um ihre Zukunft zu sehen

Selten haben wir eine so dramatische Situation gesehen wie die, in der sich die Squid Shock Studios befinden. Die Entwickler von Bō: Path of the Teal Lotus veröffentlichten den Titel am 17. Juli auf dem PC, nur um wenige Tage später von der Schließung ihres Publishers Humble Games überrascht zu werden. Der Support nach der Veröffentlichung des Titels wurde komplett auf Eis gelegt, ebenso wie die Konsolenversionen (Xbox Series, Nintendo Switch und PS5), die sie geplant und versprochen hatten. Aber sie geben nicht auf.

In einer Erklärung, die auf ihrem X-Konto veröffentlicht wurde, berichtet das Indie-Studio, dass sie mit den verbleibenden Inhalten für Bō: Path of the Teal Lotus fortfahren wollen, indem sie sie über Patreon finanzieren. "Bo begann als Community-Projekt, bei dem die Unterstützer an uns glaubten und uns mit einer Anfangsfinanzierung auf Kickstarter unterstützten."

Es gibt verschiedene Unterstützungsstufen, die von einem bis zehn Dollar pro Monat reichen. Wenn du das Team unterstützen möchtest, damit es seine Arbeit an Bō: Path of the Teal Lotus abschließen kann, kannst du das hier tun.