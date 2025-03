Die Schlüssel zur modernen Kommunikation mit Anastasia Zaiceva von ZiMAD

Ein Bereich, der uns Presse besonders nahe und vertraut ist, ist die Kommunikation. Wir haben täglich mit den PR- und Kommunikationsabteilungen oder Vertretern von Verlagen, Firmen und unabhängigen Akteuren zu tun, und schließlich geht es uns auch darum, Fakten und Wissen zu filtern, um unserem Publikum als eine weitere Form der Kommunikation interessante Geschichten zu liefern.

Trotz seiner offensichtlichen Bedeutung wird dieses Thema manchmal von anderen, prominenteren Themen überschattet, wenn es darum geht, neue Entwicklungen in den Bereichen Gaming, Ausrüstung und Unterhaltung zu diskutieren. Produktion, Verlagswesen, Wirtschaft und sogar Marketing werden von Lesern und Zuschauern leichter erkannt und stehen daher oft im Rampenlicht.

Dieses Mal hatten wir jedoch die Gelegenheit, mit Anastasia Zaiceva von ZiMAD über Kommunikation und ihre Entwicklung in den letzten zehn Jahren zu sprechen, und wir haben es ausführlich, aber auf eine sehr entspannte Art und Weise bei einer Tasse Kaffee auf der DevGAMM in Danzig getan. Wir empfehlen Ihnen daher, sich das gesamte Interview unten anzusehen (mit vollständigen lokalen Untertiteln), wenn Sie sich für Kommunikation interessieren, unabhängig vom Bereich, aber hier sind auf jeden Fall ein paar Auszüge.

"Wir machen alles", erzählte sie uns auf der Amber Expo. "Die sozialen Medien, die Aktivitäten im Spiel, sogar ein Spotify-Musikkanal, der Puzzle-Sammlern gewidmet ist."

Im vollständigen Video spricht Zaiceva über den Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Zielgruppen kommunizieren, und hebt den heute verwendeten Omnichannel-Ansatz hervor. "Wir schaffen Gemeinschaften, weil es ermutigend ist, wenn man sieht, dass andere die gleichen Dinge tun, die man liebt", betont sie über den Aufbau von Gemeinschaften als weitere Verbindung. "Wir sprechen über Dinge, die über das Spiel hinausgehen – Trends, Witze, Familienroutinen –, um Menschen anzuziehen, die sich damit verbunden fühlen."

"Es geht nicht darum, dass die Leute nicht an die Medien glauben; manchmal geht es darum, dass die PR ihre Arbeit falsch macht und sich auf die Berichterstattung als KPI konzentriert – wie 50 Artikel."

In Bezug auf die Rolle von Influencern in Bezug auf Agenturen und Medien schlägt Anastasia vor, dass sie als Brücken oder Vermittler fungieren können, die mit den Produkten vertraut sind, anstatt als separate Kanäle, als die sie im Allgemeinen wahrgenommen werden. "Influencer oder Gaming-Botschafter könnten als Verbindungsleute fungieren, weil sie das Spiel kennen und sowohl mit dem Publikum als auch mit den Medien gut kommunizieren können."

Schließlich sieht der CCO eine Balance zwischen der überwältigenden Menge an Online-Inhalten und der Möglichkeit, Spiele als Lernwerkzeuge oder Verbindungsgeräte anzubieten. "Es ist jetzt schwieriger zu verstehen, welche Inhalte sehenswert sind, bei so vielen Fake News und Algorithmen, die die Sensationsgier vorantreiben", gibt sie einerseits zu. "Bei Spielen geht es um Strategie, logisches Denken und Zusammenarbeit – es ist eine großartige Möglichkeit, sich in einer digitalen Welt global zu vernetzen", fasst sie abschließend zusammen.