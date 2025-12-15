"Die schlimmste Sünde" für Star-Wars-Schöpfer ist es, Angst vor "allem zu haben, was das Ganze durcheinanderbringt", sagt Rian Johnson

Sag was du willst über Star Wars: The Last Jedi, aber Episode VIII hat es definitiv geschafft, die Fans aufzurütteln. Die Kritik flog links und rechts – bei Disney, an Kathleen Kennedy, an Regisseur Rian Johnson, und doch glaubt er, dass dies der Schlüssel zu gutem Star Wars-Content ist. Disney mag jetzt anders denken, aber hey ho.

Im Gespräch mit Polygon nach der Veröffentlichung von Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery verglich Johnson einige seiner Arbeiten im Detektivfilm mit The Last Jedi. Er wusste, dass er mit einigen Themen und Botschaften im dritten Knives Out etwas zu weit ging, verglich es aber mit Star-Wars-Projekten und wie Schöpfer keine Angst haben sollten, das Franchise mit "Samthandschuhen" zu behandeln.

"Da ich als Star-Wars-Fan aufgewachsen bin, kenne ich dieses Ding, bei dem etwas es herausfordert, und ich kenne den Widerstand davor", sagte er. "Ich weiß, wie es in der Welt von Star Wars Streitigkeiten geben kann. Aber ich weiß auch, dass die schlimmste Sünde darin besteht, sie mit Samthandschuhen zu behandeln. Die schlimmste Sünde ist, Angst davor zu haben, irgendetwas zu tun, das das Ganze durcheinanderbringt. Denn jeder Star-Wars-Film, der bis zu Empire zurückreicht, hat die Box erschüttert, die Fans erschüttert, sie wütend gemacht, sie zum Streit gebracht und sie zum Reden darüber gebracht. Und für viele von ihnen haben sie es geliebt und sich irgendwann daran gewöhnt."

"Dasselbe gilt für Religion, für mich. Menschen, die außerhalb des Glaubens aufgewachsen sind, denken manchmal, es sei eine empfindliche Sache, mit der man mit Samthandschuhen umgehen muss", fuhr Johnson fort. "Ich bin sehr christlich aufgewachsen. Es war für mich eine sehr persönliche Sache. Ich bin kein Gläubiger mehr. Ich bin kein Christ mehr. Aber als ich war... Du rüttelst ständig an der Kiste für dich selbst. Du wirst ständig von Dingen beleidigt. Aber dann ist es ja nicht so, dass das einfach [die reale Welt und wie sie deine Überzeugungen herausfordert] abschaltet."

Schafft es Wake Up Dead Man, das besser umzusetzen als The Last Jedi? Lesen Sie hier mehr in unserer Rezension.